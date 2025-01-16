США впервые ввели санкции против финансового учреждения Кыргызстана. 15 января американский Минфин ввел санкции против банка «Керемет», финансового учреждения Кыргызстана. Причина для санкций — обвинения в помощи России в обходе санкций.

Этот средний по размеру банк, ранее известный как AsiaUniversalBank и позже Rosinbank, на 97% принадлежит государству. Он связан с российским Промсвязьбанком (ПСБ), который играет ключевую роль в оборонном секторе России и уже находится под санкциями США.

Согласно заявлению американского Минфина, банк «Керемет» содействовал проведению трансграничных платежей для ПСБ, что позволило России обходить санкции. Ведомство также подчеркнуло предполагаемое участие банка в схемах обработки платежей, связанных с российской военной и оборонной промышленностью.

США утверждают, что в 2024 году Министерство финансов Кыргызстана продало контрольный пакет акций банка «Керемет» компании, имеющей тесные связи с Кремлем. Вашингтон отмечает, что эта сделка была частью плана по превращению банка «Керемет» в центр по обходу санкций, обеспечивающий проведение платежей за импорт и экспорт России товаров, важных для ее оборонного сектора.

Санкции введены на основании Указа № 14024, направленного против организаций, поддерживающих оборонный потенциал России. Кроме того, под санкции попали другие объекты, включая Запорожскую АЭС, выставочный центр «Патриот» под Москвой, а также компании из Китая, ОАЭ и Германии, обвиняемые в поддержке Москвы.

В ответ банк «Керемет» заявил о намерении обжаловать введенные санкции через Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США. В заявлении банка подчеркивается, что он продолжает свою работу в обычном режиме, придерживаясь принципов прозрачности, надежности и ответственности.

Национальный банк Кыргызстана также сообщил, что принимает меры для минимизации негативного влияния санкций на банковскую систему страны.

Эти санкции являются частью более широкой стратегии США, направленной на усиление давления на Москву с целью прекращения действий в Украине.