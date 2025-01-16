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Кыргызстан против Ленина?
Вице-спикер парламента республики предложил заменить статую Ленина памятником Усубалиеву
Кыргызстан против Ленина?
фото: Reuters / Reuters
16 января 2025 г.

В Кыргызстане вновь вспыхнули дискуссии о необходимости сноса памятника Владимиру Ленину. 15 января вице-спикер Жогорку Кенеша Нурбек Сыдыгалиев предложил заменить статую Ленина на старой площади Бишкека памятником Турдакуну Усубалиеву — советскому государственному деятелю и первому секретарю ЦК Компартии республики. По его словам, к нему с таким предложением обратились жители Кочкорского района.

«Площади уже присвоено имя Турдакуна Усубалиева. Считаю логичным заменить памятник Ленину на статую, посвященную ему», — отметил Сыдыгалиев, добавив, что это отразит культурное и историческое наследие страны.

Инициатива вызвала дискуссии в парламенте. Депутат Исхак Масалиев призвал не торопиться с демонтажем статуи Ленина, напомнив о его значении в становлении кыргызской государственности.

«Ленин сыграл важную роль в создании Кара-Кыргызской автономной области, которая позже превратилась в Кыргызскую ССР. Именно на этих границах мы обрели независимость. Сегодня, к сожалению, многие склонны забывать историю, что является серьезной ошибкой», — подчеркнул Масалиев.

В то же время он отметил, что памятник Турдакуну Усубалиеву уже установлен в 200 метрах от статуи Ленина. Окончательное решение по этому вопросу, по словам Сыдыгалиева, будет принято кабмином.

Вопрос сохранения советских памятников остается актуальным в Кыргызстане. Недавно статуя Ленина в селе Каджи-Сай Иссык-Кульской области была временно перекрашена в яркие цвета для съемок фильма. Это вызвало неоднозначную реакцию среди жителей республики, особенно среди представителей старшего поколения.

Обновленный образ с красным галстуком и пальто горчичного цвета вызвал бурные обсуждения в Кыргызстане: одни назвали его креативным, другие посчитали акт вандализмом. Однако после завершения съемок памятнику вернули первоначальный вид.

Решить вопрос о будущем памятника должны депутаты Жогорку Кенеша уже на следующей неделе. Пока, судя по опросам, сторонников сноса памятника меньше, чем желающих его сохранить.

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