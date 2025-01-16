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Ультраправые угрожают свергнуть правительство Нетаньяху
Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич выступил против соглашения с ХАМАС и пригрозил выходом из коалиции, что может привести к падению правительства
Ультраправые угрожают свергнуть правительство Нетаньяху
Бецалель Смотрич / Фото: Reuters / Others
16 января 2025 г.

Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич пригрозил свергнуть правительство в случае реализации соглашения о прекращении огня и обмене пленными с ХАМАС.

«Несмотря на радость от возвращения пленников, соглашение может нанести значительный ущерб Израилю. Мы будем противостоять этому всеми силами», — заявил лидер партии «Религиозный сионизм» на своей странице в соцсети X.

Смотрич сообщил об интенсивных переговорах с премьер-министром Биньямином Нетаньяху в течение последних двух дней. «Он знает подробные требования религиозного сионизма, и мяч на его стороне», — отметил министр, добавив, что «уничтожение ХАМАС» и возвращение всех пленных являются условиями сохранения их партии в правительстве.

К совместным действиям по блокировке соглашения призвал лидер другой ультраправой партии «Оцма Йехудит» Итамар Бен-Гвир. В случае объединения усилий две партии, располагающие в сумме 13 местами в Кнессете, могут лишить правительственную коалицию большинства - для сохранения власти кабинету необходимо минимум 61 место из 120.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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