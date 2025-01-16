Министерство обороны Германии и вооруженные силы страны объявили о прекращении активности в соцсети X (бывший Twitter).

«Мы приняли это решение, так как объективная дискуссия здесь становится все сложнее», — говорится в заявлении ведомства, опубликованном 15 января.

Министерство приостановило публикации на платформе на неопределенный срок, оставив возможность временной активации аккаунта в случае «кампаний дезинформации».

Вооруженные силы Германии поддержали решение, опубликовав аналогичное сообщение. После этого ряд официальных аккаунтов, включая генерального инспектора армии Карстена Бройера и ВВС Германии, также объявили о выходе из X.

Тем не менее, военные структуры не намерены полностью покидать социальные сети. Минобороны предложило 160 тыс. подписчикам использовать его канал в WhatsApp, а ВВС Германии рекомендовали переходить в платформу Bluesky.

Решение министерства вызвало саркастические комментарии пользователей X. Журналист Оливер Горус обвинил ведомство в лицемерии, заявив, что оно позиционирует себя как открытое к диалогу, но на деле никогда не реагировало на комментарии граждан.

Предполагается, что уход армии ФРГ из X отчасти связан с конфликтом между правительством Германии и владельцем соцсети Илоном Маском.

В декабре 2024 года Маск опубликовал пост: «Только [партия] AfD («Альтернатива для Германии») может спасти Германию», выразив также поддержку Алисе Вайдель — кандидату в канцлеры от набирающей популярность политической силы.