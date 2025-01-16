Великобритания и Украина заключили «100-летнее» соглашение, предусматривающее укрепление морской безопасности в Балтийском, Черном и Азовском морях. Документ был подписан в ходе визита премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Киев.

«Сегодня действительно исторический день. Отношения Украины и Великобритании близки как никогда. Мы вышли на новый уровень — это больше, чем стратегические отношения. Мы подписали соглашение о 100-летнем партнерстве», — заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Стармер назвал соглашение «инвестициями в будущее обеих стран на столетие вперед».

Соглашение определяет рамки военного сотрудничества, направленного на защиту судоходных маршрутов и торговых путей. Отдельно предусмотрена программа по отслеживанию зерна, вывозимого с оккупированных РФ территорий, чтобы предотвратить незаконную торговлю.

Помимо сотрудничества в области безопасности и ВПК, Великобритания намерена поддерживать украинский энергетический сектор, включая развитие «зеленой» металлургии, добычу критически важных полезных ископаемых и проекты в области возобновляемой энергетики.

Также предусмотрены меры по восстановлению экономики Украины. Лондон выделит £40 млн на поддержку малого и среднего бизнеса.