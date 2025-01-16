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Израиль подпишет соглашение о прекращении огня в Газе
Израильский 12-й канал сообщил, что разногласия по поводу документа были урегулированы, и правительство одобрит его уже завтра
Израиль подпишет соглашение о прекращении огня в Газе
Фото: Reuters / Others
16 января 2025 г.

Израильский 12-й канал сообщил, что разногласия по поводу соглашения о прекращении огня были урегулированы. Завтра — в пятницу 16 января — израильское правительство соберется на заседание, чтобы утвердить этот документ.

Информацию подтвердил американский CNN. По данным канала, высокопоставленный израильский чиновник заявил, что заседание правительства состоится завтра утром, и на нем будет принято решение о прекращении огня в секторе Газа.

Сегодня утром премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попытался сорвать подписание соглашения, что привело к его переносу на завтра.

Ранее сообщалось, что администрация избранного президента США Дональда Трампа оказывает сильное давление на израильское правительство, настаивая на выполнении достигнутых договоренностей. США, вместе с Египтом и Катаром, выступают гарантами данного соглашения.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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