Член Президиума Боснии и Герцеговины Денис Бечирович назвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана искренним другом своей страны и подчеркнул важность поддержки Анкары для Сараево. В интервью агентству «Анадолу» он отметил, что отношения между двумя государствами основаны не только на политике и экономике, но и на исторических и культурных.

По его словам, сотрудничество между Турцией и Боснией и Герцеговиной может расширяться в сферах обороны, безопасности и торговли. Он также выразил надежду на дальнейшее развитие экономических связей, отметив, что объем двусторонней торговли уже значительно вырос и в перспективе может превысить 1 млрд долларов.

Бечирович подчеркнул, что для региона важно сохранить стабильность и предупредил о рисках изменения границ на Балканах. Он осудил вмешательство Сербии во внутренние дела страны и заявил, что такие действия угрожают территориальной целостности Боснии и Герцеговины.

Говоря о внешнеполитических приоритетах, боснийский лидер отметил намерение углублять сотрудничество с Вашингтоном после инаугурации Дональда Трампа. По его мнению, поддержка со стороны США остается важным фактором для сохранения независимости страны.

При этом он признал, что процесс евроинтеграции Боснии и Герцеговины тормозится внутренними политическими разногласиями, но подчеркнул, что вступление в ЕС должно позитивно отразиться на уровне жизни граждан.

Президиум Боснии и Герцеговины — коллективный глава государства, состоящий из трех членов, представляющих основные этнические группы страны: босняков, сербов и хорватов. Они избираются на четырехлетний срок и поочередно меняются в роли председателя каждые восемь месяцев.