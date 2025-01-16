ПОЛИТИКА
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Босния благодарит Турцию за поддержку
Лидер боснийцев назвал президента Эрдогана искренним другом страны и отметил глубокие и всесторонние связи Сараево и Анкары
Босния благодарит Турцию за поддержку
Денис Бечирович / Фото: пресс-служба Президиума БиГ / Others
16 января 2025 г.

Член Президиума Боснии и Герцеговины Денис Бечирович назвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана искренним другом своей страны и подчеркнул важность поддержки Анкары для Сараево. В интервью агентству «Анадолу» он отметил, что отношения между двумя государствами основаны не только на политике и экономике, но и на исторических и культурных.

По его словам, сотрудничество между Турцией и Боснией и Герцеговиной может расширяться в сферах обороны, безопасности и торговли. Он также выразил надежду на дальнейшее развитие экономических связей, отметив, что объем двусторонней торговли уже значительно вырос и в перспективе может превысить 1 млрд долларов.

Бечирович подчеркнул, что для региона важно сохранить стабильность и предупредил о рисках изменения границ на Балканах. Он осудил вмешательство Сербии во внутренние дела страны и заявил, что такие действия угрожают территориальной целостности Боснии и Герцеговины.

Говоря о внешнеполитических приоритетах, боснийский лидер отметил намерение углублять сотрудничество с Вашингтоном после инаугурации Дональда Трампа. По его мнению, поддержка со стороны США остается важным фактором для сохранения независимости страны.

При этом он признал, что процесс евроинтеграции Боснии и Герцеговины тормозится внутренними политическими разногласиями, но подчеркнул, что вступление в ЕС должно позитивно отразиться на уровне жизни граждан.

Президиум Боснии и Герцеговины — коллективный глава государства, состоящий из трех членов, представляющих основные этнические группы страны: босняков, сербов и хорватов. Они избираются на четырехлетний срок и поочередно меняются в роли председателя каждые восемь месяцев.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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