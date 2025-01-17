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Рейд Израиля в Наблусе
В результате рейда израильских военных на Западном берегу Иордана ранены трое палестинцев, включая несовершеннолетнего
Рейд Израиля в Наблусе
Наблус / Фото: Reuters
17 января 2025 г.

Трое палестинцев, включая несовершеннолетнего, получили ранения в результате стрельбы израильских военных на оккупированном Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает Палестинское общество Красного Полумесяца.

Инцидент произошел в ходе рейда израильских военных в городе Наблус. По информации Красного Полумесяца, все пострадавшие были доставлены в больницу. В ходе операции израильские силы использовали шумовые гранаты и слезоточивый газ.

С 7 октября 2023 года, после начала израильской атаки на сектор Газа, число рейдов, арестов и нападений на палестинцев на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме значительно возросло.

За это время, по официальным данным, в результате действий израильских военных и поселенцев погибли 847 палестинцев.

С момента начала военной кампании Израиля в Газе погибло более 156 тыс. палестинцев, большинство из которых женщины и дети. В результате боевых действий также пропали без вести свыше 11 тыс. человек.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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