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Армения и Азербайджан согласовали делимитацию
Армения и Азербайджан договорились начать делимитацию государственной границы с северного участка, от стыка границ с Грузией до границы с Ираном
Армения и Азербайджан согласовали делимитацию
Граница между Азербайджаном и Арменией / Фото: Reuters
17 января 2025 г.

16 января на границе между Арменией и Азербайджаном состоялась встреча глав комиссий по делимитации границы — вице-премьера Армении Мгера Григоряна и заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева. По итогам переговоров стороны достигли договоренности начать делимитацию с северного участка межгосударственной границы.

«Стороны продолжили обмен мнениями по вопросу очередности участков/отрезков линии границы для дальнейшего проведения делимитационных работ и пришли к согласию начать комплекс работ по делимитации государственной границы с северного участка — с района точки стыка границ Республики Армения, Азербайджанской Республики и Грузии и далее в южном направлении», — говорится в заявлении МИД Армении.

Также обсуждались проекты инструкций по порядку проведения делимитации. Стороны решили определить дату и место следующей встречи в рабочем порядке.

Граница между Арменией и Азербайджаном остается неделимитированной. В 2022 году были сформированы комиссии под председательством вице-премьеров обеих стран. Первая значимая договоренность была достигнута 19 апреля 2023 года, когда стороны провели восьмую встречу и установили первый пограничный столб.

30 августа 2024 года страны подписали Положение о совместной деятельности комиссий, которое регламентирует проведение работ, формирование экспертных групп и составление карт. После этого документ был одобрен Конституционным судом Армении и ратифицирован парламентом 23 октября.

Дальнейшая делимитация будет основываться на этом Положении, регулирующем протоколы с описанием границы и карту пограничных участков.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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