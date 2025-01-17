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Пезешкиан в Душанбе
В ходе визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Таджикистан стороны подписали свыше 20 документов о сотрудничестве, включая соглашения на $450 млн
Пезешкиан в Душанбе
Эмомали Рахмон и Масуд Пезешкиян / Фото: Пресс-служба президента Таджикистана / Others
17 января 2025 г.

Во время государственного визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Таджикистан стороны подписали более 20 соглашений о сотрудничестве в различных сферах. Об этом сообщила пресс-служба президента Таджикистана.

Среди подписанных документов — совместное заявление глав двух государств, программа сотрудничества между МИД Ирана и Таджикистана, а также соглашения в сферах транспорта, здравоохранения, промышленности и новых технологий.

В рамках этих договоренностей предусмотрено развитие транзита грузов через иранский порт Чабахар, реализация совместных проектов до 2027 года и сотрудничество в свободных экономических зонах Таджикистана.

На пресс-конференции 16 января президент Таджикистана Эмомали Рахмон подчеркнул важность укрепления торгово-экономических связей с Ираном. В 2024 году объем товарооборота между странами увеличился на 50%, а грузоперевозки выросли в 3,2 раза за два года. В Таджикистане уже работают 160 компаний с иранским капиталом.

В первый день визита, 15 января, в Душанбе состоялся бизнес-форум, где представители частного сектора двух стран подписали 13 соглашений на сумму более $450 млн.

Душанбе заинтересован в развитии инвестиционного сотрудничества и расширение двусторонних проектов отвечает интересам обеих стран, отметил Эмомали Рахмон.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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