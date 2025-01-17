Кабинет безопасности Израиля собрался для рассмотрения соглашения о прекращении огня в Газе, сообщают израильские СМИ. Заседание правительства по этому вопросу ожидается завтра вечером после исхода шабата.

Ранее канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердила, что перемирие в секторе Газа и освобождение заложников начнется, как и планировалось, в воскресенье, несмотря на предшествовавшие часы неопределенности относительно сроков окончательного одобрения сделки кабинетом.

Палестинское движение ХАМАС в пятницу заявило, что все препятствия, возникшие в связи с условиями соглашения о прекращении огня, устранены.

Согласно условиям сделки, анонсированной при посредничестве Катара, ХАМАС освободит 33 из примерно 98 удерживаемых в Газе заложников в течение первой, шестинедельной фазы перемирия. Израиль, в свою очередь, выведет войска из населенных районов палестинской территории и освободит около 1000 палестинских заключенных.

Внутри Израиля соглашение встречает сопротивление: ультраправые министры Бецалель Смотрич и Итамар Бен-Гвир пригрозили выйти из правящей коалиции в случае одобрения перемирия.

Нетаньяху в своем заявлении в пятницу подчеркнул: «Израиль привержен достижению всех целей войны, включая возвращение всех наших заложников, живых и погибших».

После начала перемирия Израиль и ХАМАС начнут переговоры об освобождении остальных заложников, восстановлении Газы и ее будущем управлении. Хотя Израиль не хочет участия ХАМАС в последнем вопросе, неясно, способна ли какая-либо другая палестинская организация взять власть в свои руки.

По данным местных органов здравоохранения, в результате военных действий Израиля в Газе с 7 октября 2023 года погибло около 46 800 палестинцев, большинство из которых женщины и дети, более 110 000 получили ранения. Более 11 000 человек считаются пропавшими без вести.