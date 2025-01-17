В Москве состоялась встреча президентов России и Ирана Владимира Путина и Масуда Пезешкиана, главным итогом которой стало подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

«Ваш сегодняшний визит имеет особое значение, потому что мы не только будем иметь возможность обсудить все направления нашего сотрудничества, но и подпишем большой базовый договор между Россией и Ираном о всеобъемлющем стратегическом партнерстве», — заявил Путин.

Пезешкиан передал российскому лидеру послание от верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи: «Я встречался с верховным лидером, он передал Вам особенно теплые пожелания. Он подчеркнул важность укрепления и расширения наших отношений с Россией — братской и дружественной страной».

На переговорах обсуждался широкий круг вопросов, включая ситуацию на Ближнем Востоке, в Сирии, израильско-палестинский конфликт и обстановку на Южном Кавказе. Особое внимание было уделено иранской ядерной программе.

Путин отметил успехи в развитии двусторонних отношений, в частности, рост туристических обменов на 21%. Президент РФ также анонсировал проведение Дней культуры России в Иране в июне этого года.

Перед встречей с Путиным иранский президент провел переговоры с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, заверив его в решимости Тегерана выполнить все достигнутые договоренности. «Я уверен, что этот договор откроет новую прочную главу в наших двусторонних отношениях», — подчеркнул Пезешкиан.

*** 13:00

Сегодня президент России Владимир Путин примет иранского коллегу Масуда Пезешкиана для подписания нового пакта о сотрудничестве. Встреча проходит в преддверии вступления Дональда Трампа в должность президента США.

Соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве направлено на углубление политических и экономических связей между странами, находящимися под санкциями США и их союзников.

По словам главы МИД России Сергея Лаврова, договор формализует обязательства по более тесному оборонному сотрудничеству. При этом посол Ирана в Москве Казем Джалали уточнил, что документ не будет содержать пункт о взаимной обороне, подобный недавнему соглашению России с КНДР.

«Они находятся в одном окопе в борьбе против Запада», — отметил Николай Кожанов, бывший российский дипломат в Иране, ныне доцент Центра исследований Залива Катарского университета. «Важен не сам договор, а его время. Путину и Пезешкиану нужно понять, как они могут противостоять Трампу».

Переговоры сосредоточатся на развитии транзитных коридоров через Центральную Азию, Каспийское море и Кавказ, а также на энергетическом сотрудничестве. Иран стремится стать энергетическим хабом для российского газа, хотя пока проект показывает небольшой прогресс.

С начала военной кампании РФ в Украине в 2022 году Иран поставил России сотни ударных дронов и баллистические ракеты, утверждают США и европейские страны. Тегеран эти обвинения отрицает.

Тегеран заинтересован в приобретении российских зенитных ракетных систем С-400 для защиты стратегических объектов, включая ядерную инфраструктуру, а также истребителей Су-35 для обновления парка военно-воздушных сил.