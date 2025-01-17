Министерство обороны России отчиталось о продвижении российских войск в Курской области. По данным ведомства, под контроль взято 63,2% территории (801 кв. км из 1268 кв. км), которая ранее находилась под контролем ВСУ.

«Наступление российских войск идет на всех направлениях. Противник несет значительные потери и отступает с занятых территорий, несмотря на переброску им дополнительных резервов», — сообщили в российском военном ведомстве.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что украинская армия потеряла около половины занятых в Курской области территорий. Собеседники агентства предполагают, что оставшиеся позиции могут быть утрачены в течение нескольких месяцев, что может осложнить положение Украины на переговорах о прекращении огня.

Наступление российских сил в Курской области совпадает с появлением сведений о привлечении северокорейских военных. По информации разведки Южной Кореи, число погибших военнослужащих КНДР достигло 300 человек, что на 200 больше декабрьских показателей. Национальная разведывательная служба РК оценивает общие потери северокорейского контингента в 3 тыс. человек, включая 2700 раненых.