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Россия вытесняет Украину из Курска
Минобороны РФ сообщило о возврате контроля над более чем 60% захваченных территорий
Россия вытесняет Украину из Курска
Военнослужащие Нацгвардии Украины развернуты в приграничной с РФ зоне, 9 января / Фото: Reuters / Others
17 января 2025 г.

Министерство обороны России отчиталось о продвижении российских войск в Курской области. По данным ведомства, под контроль взято 63,2% территории (801 кв. км из 1268 кв. км), которая ранее находилась под контролем ВСУ.

«Наступление российских войск идет на всех направлениях. Противник несет значительные потери и отступает с занятых территорий, несмотря на переброску им дополнительных резервов», — сообщили в российском военном ведомстве.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что украинская армия потеряла около половины занятых в Курской области территорий. Собеседники агентства предполагают, что оставшиеся позиции могут быть утрачены в течение нескольких месяцев, что может осложнить положение Украины на переговорах о прекращении огня.

Наступление российских сил в Курской области совпадает с появлением сведений о привлечении северокорейских военных. По информации разведки Южной Кореи, число погибших военнослужащих КНДР достигло 300 человек, что на 200 больше декабрьских показателей. Национальная разведывательная служба РК оценивает общие потери северокорейского контингента в 3 тыс. человек, включая 2700 раненых.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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