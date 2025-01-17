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Первая страна НАТО с военным бюджетом свыше 5% ВВП
На призыв Трампа к странам альянса повысить расходы на оборону до 5% от ВВП первой отреагировала Литва — и пообещала больше
Первая страна НАТО с военным бюджетом свыше 5% ВВП
Фото: Вооруженные силы Литвы / Others
17 января 2025 г.

Литва с 2025 года увеличит расходы на оборону до 5–6% от ВВП, заявил министр иностранных дел Кястутис Будрис. Решение принято на заседании Государственного совета обороны.

Литва стала первой страной НАТО, согласившейся ответить на призыв Дональда Трампа, который ранее потребовал от союзников повысить военные затраты до 5% от ВВП.

«Тяжелые времена требуют решительных шагов и лидерства. Мы призываем союзников последовать нашему примеру. Эпоха пассивного ожидания закончилась», — написал Будрис в соцсети X.

До сих пор рекордные расходы среди стран НАТО декларировала Польша, намеренная довести военный бюджет до 4,7% ВВП в 2024 году.

Литва, имеющая общую границу с Россией (эксклав Калининградская область) и Беларусью, уже несколько лет последовательно увеличивает расходы на оборону, опасаясь угрозы со стороны Москвы.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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