Верховный суд США отказался отменить закон, требующий либо продажи TikTok американскому владельцу, либо его запрета в стране.

Это решение стало серьезным ударом для платформы, которой пользуются почти 170 миллионов американцев. Судьи единогласно признали, что закон не нарушает Первую поправку Конституции США, гарантирующую свободу слова.

«Конгресс пришел к выводу, что продажа необходима для устранения национальных угроз, связанных с TikTok и его связями с иностранным противником», — говорится в постановлении суда.

Решение Верховного суда поддержало администрацию президента Джо Байдена, которая настаивала на том, что китайская компания ByteDance, владеющая TikTok, может передавать данные пользователей китайским властям. Белый дом утверждает, что проблема не в контенте платформы, а в контроле со стороны Китая.

TikTok, в свою очередь, заявил, что закон угрожает свободе слова и экономическим интересам платформы. Компания предупреждает, что уже в воскресенье может прекратить работу в США, если не будет найдено решение.

Тем временем в команде Дональда Трампа, которая вступает в свои полномочия 20 января, рассматривают возможность продления срока на продажу TikTok американскому инвестору. В пятницу Reuters сообщал о телефонной беседе лидеров США (Трампа) и Китая в пятницу, где, помимо прочего, обсуждалась и медиаплатформа.