Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу обсудил энергетическую безопасность с лидером словацкой оппозиции Михалом Шимечкой в Киеве на фоне растущего напряжения в отношениях с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, который угрожает сократить помощь Украине.

Фицо критикует Киев за отказ продлить соглашение о транзите российского газа через Украину, утверждая, что это нанесло ущерб экономике Словакии. В это же время его коалиционное правительство сталкивается с риском вотума недоверия.

Зеленский ранее пригласил Фицо в Киев, но вместо этого пока встретился с представителями оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия». По итогам переговоров он подчеркнул, что Киев открыт для диалога, который бы укрепил позиции Украины и Словакии — но не Москвы.

Фицо же продолжает настаивать на восстановлении поставок российского газа через Украину, обвиняя Киев в росте цен и потере доходов от транзита. В ответ Зеленский подчеркнул, что зависимость Словакии от российских энергоресурсов угрожает всей Европе.

Фицо уже угрожал сократить экстренные поставки электроэнергии в Украину, урезать поддержку украинских беженцев и использовать право вето в ЕС против решений в пользу Киева.

Стороны договариваются о встрече: Фицо предложил переговоры на словацко-украинской границе, но Зеленский настаивает на встрече в Киеве. Ожидается, что оба лидера посетят Давосский форум, где могут провести переговоры.