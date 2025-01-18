Администрация избранного президента США Дональда Трампа планирует начать масштабные рейды против нелегальных мигрантов с криминальным прошлым. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, операция стартует 21 января, на следующий день после инаугурации Трампа.

Первым городом для рейдов станет Чикаго, где за последние годы прибыло более 51 тыс. мигрантов. Операция продлится всю неделю, для ее проведения будут задействованы от 100 до 200 сотрудников Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE).

Целью станут нелегалы с криминальным прошлым, включая тех, кто нарушил правила дорожного движения или совершил другие правонарушения, ранее не считавшиеся приоритетными для депортации при администрации Байдена.

После Чикаго рейды могут охватить Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Денвер и Майами.

Во время предвыборной кампании Трамп неоднократно подчеркивал, что борьба с нелегальными мигрантами станет одной из главных задач его администрации. Он обещал провести самую масштабную массовую депортацию в истории США, начав с тех, кого считает угрозой общественной безопасности.

Ранее Трамп предложил ссылаться на Закон об иностранных врагах 1798 года, который предусматривает высылку иностранных граждан, связанных с враждебными государствами. В эту категорию подпадают, например, граждане России, Китая и КНДР — страны, которые Трамп расценивает как враждебные. Хотя это беспрецедентно для внутреннего иммиграционного правоприменения, новоизбранный президент и его советники утверждают, что это укрепит их правовые позиции.

Стивен Миллер, ключевой помощник Трампа, предположил, что построенные военными центры содержания под стражей могут служить плацдармом для депортаций. Критики, однако, поставили под сомнение конституционность прекращения гражданства по праву рождения и других мер, изложенных в плане Трампа.

Помимо массовых депортаций, Трамп планирует блокировать финансирование городов-убежищ, восстановить запреты на поездки лицам из мусульманских стран и не позволять просителям убежища оставаться в США во время рассмотрения дел.