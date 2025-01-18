Мессенджер Telegram удаляет от 15 до 20 млн учетных записей пользователей каждый месяц за нарушение закона. Об этом основатель платформы Павел Дуров заявил на судебных слушаниях 6 декабря 2024 года, сообщает радиостанция France Info.

Дуров подчеркнул, что Telegram сотрудничает с правоохранительными органами и за последние полгода передал данные десяти тысяч пользователей властям разных стран.

«Telegram не был создан для того, чтобы быть платформой для преступников», — заявил он и добавил, что намерен улучшить процедуры модерации.

Тем не менее, судьи отметили рост использования Telegram в преступных целях. По данным французских властей, с 2017 по 2024 годы в стране возбуждено 2000 дел, связанных с правонарушениями, совершенными через платформу. Только за первые пять месяцев 2024 года зарегистрированы 535 таких дел.

Напомним, Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа 24 августа. Ему предъявлены обвинения в содействии организованной преступности, отказе предоставить информацию по запросам органов и соучастии в распространении запрещенных материалов.

Через пять дней основателя Telegram отпустили под залог в 5 млн евро, обязав дважды в неделю являться в полицию. Выезд из Франции ему запрещен. Сам Дуров отвергает все обвинения.