ПОЛИТИКА
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Telegram передал властям данные пользователей
Павел Дуров заявил, что Telegram удаляет до 20 млн аккаунтов ежемесячно за нарушение закона и передал данные 10 тыс. пользователей правоохранительным органам
Telegram передал властям данные пользователей
Telegram / Фото: Reuters
18 января 2025 г.

Мессенджер Telegram удаляет от 15 до 20 млн учетных записей пользователей каждый месяц за нарушение закона. Об этом основатель платформы Павел Дуров заявил на судебных слушаниях 6 декабря 2024 года, сообщает радиостанция France Info.

Дуров подчеркнул, что Telegram сотрудничает с правоохранительными органами и за последние полгода передал данные десяти тысяч пользователей властям разных стран.

«Telegram не был создан для того, чтобы быть платформой для преступников», — заявил он и добавил, что намерен улучшить процедуры модерации.

Тем не менее, судьи отметили рост использования Telegram в преступных целях. По данным французских властей, с 2017 по 2024 годы в стране возбуждено 2000 дел, связанных с правонарушениями, совершенными через платформу. Только за первые пять месяцев 2024 года зарегистрированы 535 таких дел.

Напомним, Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа 24 августа. Ему предъявлены обвинения в содействии организованной преступности, отказе предоставить информацию по запросам органов и соучастии в распространении запрещенных материалов.

Через пять дней основателя Telegram отпустили под залог в 5 млн евро, обязав дважды в неделю являться в полицию. Выезд из Франции ему запрещен. Сам Дуров отвергает все обвинения.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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