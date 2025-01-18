Соединенные Штаты начали развертывать в Европе новые гравитационные бомбы B61-12, сообщила глава Национального управления ядерной безопасности (NNSA) Джилл Хруби.

«Наше стратегическое партнерство с Великобританией очень прочно, как и их приверженность ядерному сдерживанию. И мы вместе продвигаем наши взгляды на критически важную устойчивость цепочки поставок. НАТО сильно. Новые гравитационные бомбы B61-12 полностью развернуты, и мы повысили осведомленность НАТО о нашем ядерном потенциале путем посещений нашего предприятия и других регулярных мероприятий», — заявила Хруби.

B61-12 является модернизированной версией старейших ядерных бомб США, заменяя модели B61-3, B61-4, B61-7 и B61-10. Производство началось в 2021 году, а программа модернизации завершилась в 2024 году. Мощность B61-12 составляет до 50 килотонн, что в три раза превышает мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму.

Согласно данным Breaking Defense, истребитель F-35A уже сертифицирован для использования B61-12. Это усиливает возможности НАТО, которое давно нацелено на модернизацию ядерного арсенала.

Планы развертывания ядерного оружия в Великобритании впервые за 15 лет обсуждались в начале 2024 года. Это вызвало критику со стороны России.

«С того момента, как НАТО объявило нас главной угрозой, по сути дела врагом, мы рассматриваем все ядерное оружие стран — членов НАТО — Соединенных Штатов, Британии и Франции — как единый ядерный арсенал, нацеленный против Российской Федерации. В наших доктринальных документах мы исходим именно из этого», — заявил в ответ на планы Вашингтона глава МИД РФ Сергей Лавров.

Тем временем США начали работу над новой бомбой B61-13, которая заменит старые гравитационные модели. По данным Федерации американских ученых, мощность B61-13 будет аналогична B61-7, чья максимальная мощность достигает 360 килотонн.