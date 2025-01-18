Япония официально открыла миссию при НАТО. Ранее вопросами альянса занималось японское посольство в Бельгии. Теперь эту функцию выполняет новая структура, возглавляемая Осаму Идзавой.

18 января в Токио прошли консультации высокого уровня между Японией и НАТО. На встрече обсуждали безопасность в Европе и Восточной Азии.

После российского нападения на Украину НАТО усилило связи с партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе. Среди таких партнеров Япония, Австралия, Новая Зеландия и Южная Корея. Эти страны не входят в альянс, но активно сотрудничают с ним.

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба выступил за создание системы безопасности в Азии, схожей с НАТО. Пока детали инициативы неизвестны.

Китай критикует сближение НАТО с партнерами в регионе. Пекин опасается, что США могут создать в Азии альянс, аналогичный НАТО. Тем не менее, Токио и НАТО продолжают укреплять сотрудничество, чтобы противостоять общим угрозам.