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Армения передала Турции опасных гангстеров
Армянские правоохранители передали турецким властям криминальных элементов с богатыми послужными списками
Армения передала Турции опасных гангстеров
Фото: МВД Турции / Others
19 января 2025 г.

Лидер преступной группировки Эрджан Йылмаз и ее участник Ибрагим Каймак, находившиеся в международном розыске по «красному циркуляру» Интерпола, экстрадированы в Турцию. Операция стала возможной благодаря содействию армянских властей, сообщил министр внутренних дел Али Ерликая.

Эрджан Йылмаз разыскивался в Турции 15 лет по 43 ордерам на арест, а последние 14 лет находился в международном розыске. Он связан с криминальной группировкой Барыша Боюна. Ибрагим Каймак разыскивался национальными властями 6 лет по 10 ордерам и был внесен в базу Интерпола год назад.

Оба задержанных теперь предстанут перед турецким судом.

Задержание и экстрадиция стали результатом совместной работы турецких и армянских правоохранительных органов, Интерпола, Европола, Управления по борьбе с контрабандой и организованной преступностью, а также разведки, сообщили в МВД.

Министр Ерликая поблагодарил армянских коллег за сотрудничество, подчеркнув, что борьба с преступностью ведется не только в пределах Турции, но и за ее границами.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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