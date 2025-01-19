Лидер преступной группировки Эрджан Йылмаз и ее участник Ибрагим Каймак, находившиеся в международном розыске по «красному циркуляру» Интерпола, экстрадированы в Турцию. Операция стала возможной благодаря содействию армянских властей, сообщил министр внутренних дел Али Ерликая.

Эрджан Йылмаз разыскивался в Турции 15 лет по 43 ордерам на арест, а последние 14 лет находился в международном розыске. Он связан с криминальной группировкой Барыша Боюна. Ибрагим Каймак разыскивался национальными властями 6 лет по 10 ордерам и был внесен в базу Интерпола год назад.

Оба задержанных теперь предстанут перед турецким судом.

Задержание и экстрадиция стали результатом совместной работы турецких и армянских правоохранительных органов, Интерпола, Европола, Управления по борьбе с контрабандой и организованной преступностью, а также разведки, сообщили в МВД.

Министр Ерликая поблагодарил армянских коллег за сотрудничество, подчеркнув, что борьба с преступностью ведется не только в пределах Турции, но и за ее границами.