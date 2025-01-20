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Рамалла встречает освобожденных
Израиль освободил 90 палестинцев, включая женщин и детей, в рамках перемирия с ХАМАС
Рамалла встречает освобожденных
Рамалла встречает освобожденных / Photo: Reuters
20 января 2025 г.

В ночь на четверг Израиль освободил 90 палестинцев, включая 69 женщин и 20 детей, в рамках перемирия с ХАМАС. Однако процесс обмена сопровождался задержаниями, рейдами и применением силы со стороны израильской армии.

Тысячи палестинцев собрались в Бейтунье, близ Рамаллы, чтобы встретить освобожденных из тюрьмы Офер. Люди разжигали костры, пытаясь согреться, но израильские военные применяли слезоточивый газ и шумовые гранаты, чтобы разогнать собравшихся.

Процесс освобождения задержался из-за того, что одна из женщин, указанных в списке, не была выпущена. Только после вмешательства Красного Креста и посредников ситуацию удалось разрешить. Автобус с пленными, сопровождаемый представителями Красного Креста, направился к площади Манара в Рамалле, где освобожденных встречали овациями и криками радости.

Тем временем ХАМАС выполнил свои обязательства, передав Израилю трех пленных женщин. Однако сделка не обошлась без инцидентов. По данным палестинских источников, израильские силы провели рейд на дом одного из освобожденных, препятствуя работе журналистов и провоцируя столкновения с местными жителями.

Израильский военный представитель Авихай Адраэ предупредил палестинцев о последствиях за участие в маршах и празднованиях, сопровождавших освобождение.

Несмотря на угрозы, процесс обмена завершился, став частью первого этапа перемирия между сторонами.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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