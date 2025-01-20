20 января 1990 года навсегда вошло в историю Азербайджана как героическая и трагическая дата. Ввод советской армии в Баку для подавления массовых протестов привел к кровопролитию. Протесты были направлены против территориальных притязаний Армении и покровительства ей со стороны руководства СССР.

За одну ночь с 19 на 20 января погибли 147 мирных жителей, 744 человека были ранены, а 841 человек арестован. Многие из раненых остались инвалидами. Эти события стали важным этапом в борьбе Азербайджана за свободу и независимость.

Азербайджанский народ не забыл ту страшную ночь. День 20 января увековечен как День всенародной скорби. Ежегодно в этот день тысячи людей приходят на Аллею шехидов в Баку, чтобы почтить память погибших. Аллея шехидов стала символом жертвенности и героизма, напоминая о тех, кто отдал свои жизни за свободу и территориальную целостность страны.

Эти события навсегда остались в памяти народа как пример доблести и стойкости. Они стали переломным моментом, ведущим Азербайджан к независимости. Прошло 35 лет, но память о героях 20 января жива и остается важной частью истории страны.