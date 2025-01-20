Казань в ночь на 20 января подверглась атаке беспилотников. Телеграм-каналы, включая Baza и Shot, сообщили о взрывах в районе авиационного завода имени Горбунова. Звуки взрывов также фиксировались в Московском, Кировском и Ново-Савинском районах города.

Аэропорты Казани, Нижнекамска и Ижевска временно приостановили работу.

Пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова заявила о попытке атаки на промышленные объекты республики.

«Был принят комплекс мер по защите. В результате все БПЛА обезврежены. Жертв и разрушений нет. Экстренные службы на месте продолжают работу по ликвидации последствий», — говорится в заявлении. Минниханов лично прибыл на место происшествия и оперативно получает всю необходимую информацию.

Мэрия Казани сообщила, что обломок дрона был найден возле дома на улице Можайского. Спецслужбы установили, что деталь не представляет угрозы.

Минобороны РФ утром заявило об уничтожении одного украинского беспилотника над Татарстаном. Дополнительных комментариев от ведомства пока не поступало.

Ранее беспилотники неоднократно атаковали объекты в Татарстане. В декабре дроны повредили несколько жилых домов в Казани. В Елабуге, где производится сборка дронов, также фиксировались удары.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.