С началом перемирия между Израилем и ХАМАС тысячи палестинцев начали тяжелое возвращение к тому, что осталось от их домов после 15 месяцев израильского вторжения. Для многих это не возвращение к безопасности, а путь в разрушения — более 80% сектора превратилось в щебень.

Маджида Абу Джарад спешно собирает свои вещи в большом палаточном лагере в Аль-Маваси, недалеко от южной границы Газы с Египтом. Ее семья была вынуждена покинуть дом в Бейт-Хануне в начале войны. С тех пор они пережили семь эвакуаций. Дом, где они собирались за столом и наслаждались летними вечерами в окружении жасмина, превратился в руины, передает корреспондент AP.

Кадры, снятые дроном в воскресенье, запечатлели апокалиптические сцены в Хан-Юнусе: целые районы превратились в груды бетона и искореженного металла. Не осталось ни одной целой мечети, школы, больницы, спортивной площадки…

Израильское вторжение уничтожило значительную часть Газы и унесло жизни 47 тыс. палестинцев. Большинство погибших — женщины и дети.

Рано утром в воскресенье, после того как режим прекращения огня официально вступил в силу, ликующие, но вместе с тем печальные толпы вышли на улицы Газы. Одни праздновали перемирие, другие спешили посетить могилы или рвались домой, чтобы воочию оценить ущерб.

«Я снова чувствую себя живой», — сказала Айя, женщина, лишившаяся дома. Она радуется перемирию, как и тысячи жителей Газы. Но одновременно в ее глазах видна тревога за будущее.

Для жителей Газы, таких как семья Айи, на восстановление прежнего уклада жизни уйдут годы. «Война окончена, — сказала собеседница агентства. — Но жизнь уже никогда не будет прежней».

Для многих, таких как Ахмед Абу Айхам, боль потерь затмила облегчение. «Пора обнять друг друга и заплакать», — сказал он в беседе с AP.

Перемирие, хотя и началось с трехчасовой задержкой, принесло проблеск надежды. Грузовики с топливом и гуманитарной помощью начали въезжать в Газу, планируется доставка 600 грузовиков ежедневно.