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Биткоин в ожидании Трампа
Цена биткоина превысила 109 тыс. долларов за несколько часов до инаугурации Дональда Трампа, который обещает превратить США в глобальную криптостолицу
Биткоин в ожидании Трампа
Дональд Трамп / Фото: Reuters
20 января 2025 г.

Накануне инаугурации Дональда Трампа цена биткоина побила исторический рекорд, превысив отметку в 109 тыс. долларов. Такой рост стал отражением ожиданий рынка, связанного с обещаниями избранного президента развивать криптовалютную индустрию в США.

Трамп, ранее называвший биткоин «мошеннической схемой», изменил свое мнение и теперь активно поддерживает цифровые валюты. Во время предвыборной кампании он заявлял о планах сделать США «криптостолицей мира» и запустить инициативы по регулированию криптовалют.

На выходных Трамп объявил о запуске собственной криптовалюты $TRUMP, которая за несколько часов после анонса достигла капитализации в миллиарды долларов. Вслед за ним свою мем-монету $MELANIA представила и его супруга, что вызвало значительный интерес со стороны инвесторов. Обе монеты работают на блокчейне Solana.

Цена $TRUMP за выходные взлетела до $70, но резко упала до $40 после запуска $MELANIA. К понедельнику $TRUMP восстановился до $60, в то время как мем-монета Мелании торговалась по $12.

Биткоин, который стал мейнстримом в мире финансов, также продолжает расти. После выборов стоимость биткоина впервые превысила 100 тыс. долларов.

Во время своей кампании Трамп обещал создать консультативный совет для регулирования криптовалют, а также сформировать стратегический резерв биткоина как постоянный национальный актив. На пост «криптовалютного царя» в его администрации назначен предприниматель Дэвид Сакс.

Поддержка криптовалют и планы по созданию национального резерва отражают новую стратегию США, направленную на укрепление своих позиций в цифровой экономике. Трамп подчеркнул, что при его администрации конфискованные криптовалюты не будут продаваться, а будут храниться в резервах.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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