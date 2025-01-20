Необходимо обеспечить полную реализацию соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, а также наладить бесперебойную доставку гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

«Необходимо реализовать все этапы договоренности и обеспечить бесперебойную доставку гуманитарной помощи в Газу», — заявил турецкий лидер, комментируя ситуацию в секторе Газа. По его словам, Турция продолжит следить за процессом в регионе до создания независимого, суверенного Государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме в границах 1967 года.

В отношении Сирии президент Турции подчеркнул, что для начала восстановления Сирии необходимо снятие международных санкций, введенных во времена свергнутого режима. В отношении Сирии президент Турции подчеркнул необходимость снятия международных санкций для начала восстановления страны. Словацкий премьер заявил, что «с большим уважением следит за разумной политикой Турции в Сирии».

Эрдоган подчеркнул необходимость мирного урегулирования конфликта в Украине. «Только мирные переговоры могут привести к решению, военным путем ничего не достичь. Именно это мы планируем обсудить с господином Трампом и определить дальнейшие действия», — отметил глава государства. В свою очередь премьер-министр Словакии отметил, что «Турция может стать посредником в достижении мира и прекращения огня в Украине, чего все мы хотим».

Стороны также обсудили ситуацию в Украине и вопросы членства Турции в ЕС. Братислава выразила свою поддержку стремлению Турции к полноправному членству в ЕС.

Турецкий лидер также сообщил о переговорах с российской стороной по вопросу поставок газа в Словакию: «По этому вопросу я провел переговоры с господином Путиным, а министр иностранных дел Турции - с господином Лавровым, чтобы достичь конкретных результатов».

Комментируя возвращение Трампа в Белый дом, Эрдоган отметил: «Для нас крайне важно продолжить ту дружбу, которая сложилась в его первый президентский срок».

В ходе пресс-конференции турецкий лидер также отметил, что с подписанием ряда соглашений в военной, оборонной и культурной сферах Турция и Словакия повысили уровень двусторонних отношений до стратегического партнерства. «Наш торговый оборот, который в 2019 году составлял около 1 млрд долларов, за последние 4-5 лет достиг уровня 3 млрд долларов. Эта тенденция показывает, что мы скоро достигнем и превзойдем нашу общую цель в 5 млрд долларов», — отметил Эрдоган.