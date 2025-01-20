В первой речи после вступления в должность 47-й президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение на южной границе страны.

«Я объявляю режим ЧС на нашей южной границе. Нелегальные пересечения границы будут пресечены. Все нелегальные мигранты будут возвращены туда, откуда они приехали», — заявил президент.

Ранее сообщалось, что для борьбы с миграционным кризисом Трамп намерен направить на границу подразделения Национальной гвардии. По данным The Wall Street Journal, масштабная депортация нелегальных мигрантов начнется уже 21 января. На первом этапе планируется выслать из страны около миллиона человек.

Кроме того, новый президент объявил о намерении признать наркокартели террористическими организациями. Особое внимание будет уделено картелю «Синалоа», который считается основным поставщиком фентанила в США. От употребления этого синтетического наркотика ежегодно умирает около 100 тыс. американцев.

По информации СМИ, для решения проблемы наркотрафика администрация Трампа планирует использовать дипломатические и экономические рычаги, не исключая при этом возможность военной операции на территории Мексики.

Миграционный кризис и борьба с наркотрафиком были ключевыми темами предвыборной кампании, во время которой республиканцы обвиняли администрацию Джо Байдена в резком обострении этих проблем.