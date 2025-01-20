ПОЛИТИКА
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Легенда сопротивления вышла на свободу
61-летняя Халида Джаррар вышла на свободу в рамках первой волны обмена заключенными между Израилем и ХАМАС
Легенда сопротивления вышла на свободу
Халида Джаррар / Фото: АА / Others
20 января 2025 г.

В воскресенье Израиль освободил палестинскую заключенную Халиду Джаррар в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа. 61-летняя активистка, депутат парламента и борец за права заключенных находилась под административным арестом с 26 декабря 2023 года.

В августе Джаррар была помещена в одиночную камеру тюрьмы Аялон как мера наказания. По данным правозащитной организации Addameer, в помещении размером 1 на 1,5 метра «едва хватало места для матраса», а доступ к одежде, средствам гигиены, еде и воде был строго ограничен.

За свою тридцатилетнюю карьеру активистки Джаррар неоднократно оказывалась за решеткой. Ее первый арест произошел в марте 1989 года после участия в демонстрации в Международный женский день. По словам ее сестры Салам Альтратот, последнее заключение было самым тяжелым.

Уроженка Наблуса, Джаррар является одним из лидеров Народного фронта освобождения Палестины (НФОП) - второй по величине фракции в Организации освобождения Палестины, которую Израиль и США считают террористической группировкой. В 2006 году она была избрана в Палестинский законодательный совет и возглавила комитет по делам заключенных.

Джаррар сыграла ключевую роль в присоединении Палестины к Международному уголовному суду в 2015 году. С 1993 по 2005 год она возглавляла правозащитную организацию Addameer, занимающуюся защитой прав заключенных.

За свою деятельность она неоднократно подвергалась арестам. В 2015 году военный суд Израиля приговорил ее к 15 месяцам тюрьмы и штрафу в 2600 долларов за членство в НФОП. Находясь в заключении, она организовала школу и преподавала английский язык молодым заключенным. Израильские власти также запрещали ей выезд из страны, а ее муж был задержан более 10 раз.

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