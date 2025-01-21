Президент Палестинской администрации Махмуд Аббас заявил о готовности работать с Дональдом Трампом над мирным урегулированием конфликта с Израилем на основе решения о создании двух государств. Аббас подчеркнул, что Палестина стремится к миру с Тель-Авивом — только такой мир способен обеспечить стабильность в регионе.

Аббас также выразил готовность взять на себя «полную ответственность» за Газу. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху исключил роль Палестинской администрации в управлении сектором в поствоенный период.

Предыдущие попытки Трампа предложить «сделку века» вызвали резкую критику со стороны палестинцев. Его план предусматривал аннексию Израилем значительных частей оккупированного Западного берега в обмен на небольшие уступки для будущего палестинского государства. Палестинская сторона отвергла это предложение, а Израиль отказался от аннексии после нормализации отношений с арабскими странами Персидского залива.

Впрочем, сейчас в Тель-Авиве план аннексии Западного берега снова в фаворе: ультраправые министры коалиции Нетаньяху продвигают идею захватить всю палестинскую территорию вплоть до границы с Иорданией.

С возвращением Трампа в Белый дом сторонники аннексии в Израиле видят шанс возобновить свои инициативы. Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич назвал 2025 год «годом суверенитета Иудеи и Самарии» — так в Израиле называют оккупированный Западный берег. Сегодня на этой территории проживает около 490 тыс. израильтян в поселениях, считающихся незаконными с точки зрения международного права.

Глава Совета поселений Израиль Ганц заявил, что без суверенитета «нельзя эффективно управлять инфраструктурой и обеспечивать базовые нужды». Он добавил, что Израиль должен принять решение об аннексии, начиная с зоны C, которая уже де-факто оккупирована и находится под контролем Тель-Авива.

Номинации Трампа на ключевые посты, включая про-поселенческого политика Майка Хакаби на должность посла в Израиле, укрепляют надежды израильских правых на реализацию аннексионных планов. Однако палестинцы не теряют надежды.