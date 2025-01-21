Власти Афганистана передали США двух американских граждан в рамках обмена на Хана Мухаммада, который был арестован в афганской провинции Нангархар около 20 лет назад и отбывал пожизненный срок в американской тюрьме в Калифорнии.

Министерство иностранных дел правительства Талибана в Кабуле не назвало имена освобожденных американцев, но подчеркнуло, что обмен стал результатом «долгих и плодотворных переговоров» с США. В заявлении выражается особая благодарность Катару за посредническую роль.

«[Кабул] положительно оценивает шаги США, способствующие нормализации и развитию отношений между двумя странами», — говорится в сообщении афганской стороны.

Обмен состоялся спустя сутки после инаугурации президента Дональда Трампа, который в свой первый президентский срок заключил с Талибаном соглашение, открывшее путь для вывода американских войск из Афганистана в 2021 году.

После победы Трампа на выборах в ноябре власти Талибана выразили надежду на «новую главу» в отношениях с Вашингтоном.