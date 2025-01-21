ПОЛИТИКА
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Фицо обвинили в подготовке выхода из Евросоюза
Словацкая оппозиция инициировала вотум недоверия правительству, вменив премьер-министру замысел по выходу страны из ЕС
Фицо обвинили в подготовке выхода из Евросоюза
Фото: AP / Others
21 января 2025 г.

Оппозиция в Словакии инициировала голосование о недоверии правительству Роберта Фицо, обвинив премьера в подготовке страны к выходу из Евросоюза. Лидер партии «Прогрессивная Словакия» Михал Шимечка заявил, что политика правительства представляет угрозу для национальных интересов.

Однако вероятность успешного голосования низка — у правящей коалиции есть достаточное большинство для поддержки Фицо.

Премьер Словакии известен тем, что приостановил официальную военную помощь Украине и критикует антироссийские санкции.

Недавно Фицо побывал в России — а затем и в Турции — для обсуждения вопросов, связанных с последствиями прерванной по инициативе Киева транспортировки газа из РФ по территории Украины.

Фицо отверг обвинения в подготовке выхода из Евросоюза, но отметил, что Словакия должна быть готова ко всем возможным сценариям и не может оставаться «статичной» в условиях быстро меняющегося мира. Он также раскритиковал практику голосования большинством в ЕС, что ограничивает право стран на вето.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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