Бывшая партия Ангелы Меркель – Христианско-демократический союз (ХДС) – заявила, что в случае победы на досрочных федеральных выборах введет «де-факто» запрет на прием новых беженцев в Германию.

Заместитель председателя парламентской фракции ХДС/ХСС Торстен Фрай подтвердил, что обе партии согласовали общую позицию по ограничению миграции.

«Если граждане доверят нам управление страной, мы немедленно введем фактический мораторий на прием беженцев, отказывая им в статусе», – заявил он.

Политик подчеркнул, что блок также планирует в среднесрочной перспективе реформировать миграционную политику, заменив неконтролируемый поток приезжих на строго ограниченные квоты.

Эти заявления стали отходом от прежней политики ХДС, проводимой при Меркель, которая в 2015 году поддержала открытую миграцию, заявив, что Германия сможет справиться с притоком беженцев.

Однако с тех пор общественное мнение изменилось – популярность «Альтернативы для Германии» (AfD) с ее антимигрантской риторикой растет, и партия сейчас занимает второе место в предвыборных рейтингах, приближаясь к ХДС/ХСС.

Левые партии Германии на фоне подготовки к выборам - которые пройдут уже через месяц - поднимают вопрос о запрете AfD, утверждая, что она представляет угрозу Конституции страны. Бундестаг вскоре проведет дебаты по этому вопросу и может передать дело в Федеральный конституционный суд, который вправе вынести окончательное решение.