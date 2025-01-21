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Зеленский: Украина не согласится на сокращение ВСУ
Украина категорически отвергает требование России сократить численность своей армии в пять раз, заявил Владимир Зеленский в Давосе
Зеленский: Украина не согласится на сокращение ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский / Фото: Reuters
21 января 2025 г.

Украина не согласится на требование России сократить численность вооруженных сил в пять раз. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Зеленский отметил, что условие уменьшения численности армии будет одним из ключевых вопросов в возможных переговорах с Москвой.

«Если мы смогли создать армию численностью более 800 тыс., то мы плюс Европа — это армия, которая способна не только защищаться, но и дать отпор (президенту РФ) Путину. Самый быстрый путь — давить на США, чтобы Украина не была в НАТО, и на всех союзников, чтобы они давили на нас, чтобы мы снизили численность армии в пять раз», — сказал Зеленский.

Президент Украины напомнил, что в начале войны в 2022 году Россия отправила 200 тыс. солдат на украинскую территорию. Сейчас, по его словам, их численность возросла до 608 тыс. Зеленский предупредил, что без гарантий безопасности Кремль сможет вновь усилить свои вооруженные силы и угрожать другим странам по аналогии с оккупацией Крыма.

Сокращение армии Украины до 50 тыс. человек фигурировало еще в первых предложениях России по мирному договору в марте 2022 года. Москва также требовала ограничить военный потенциал Украины, оставив всего четыре боевых корабля, 55 вертолетов и 300 танков.

В январе 2025 года агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что президент РФ Владимир Путин намерен требовать сокращения украинской армии на переговорах с президентом США Дональдом Трампом.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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