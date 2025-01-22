Новые власти Сирии аннулировали 49-летний договор аренды порта Тартус, заключенный с Россией при режиме Башара Асада, что фактически означает окончание многолетнего присутствия флота РФ в восточном Средиземноморье.

«По словам директора таможни Тартуса, соглашение, подписанное с российской компанией об инвестировании в порт Тартуса, было отменено, и все доходы от него теперь идут в пользу сирийского государства», — сообщает местное агентство Levant24.

Ранее, в декабре 2024 года, группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» (HTS) свергла Асада, вынудив российские войска отступить на базы в Тартусе и Хмеймиме. После этих событий будущее единственной российской военно-морской базы в Средиземноморье оказалось под вопросом.

С начала января российские военные корабли Sparta и Sparta II находились у побережья в ожидании приказа, а на причале Тартуса складировалась военная техника. По данным украинской разведки, новые сирийские власти не позволяли России забрать вооружение, включая зенитные комплексы С-400.

Во вторник, Sparta II зашла в порт и пришвартовалась у складированных российских грузов. Спутниковые снимки в ближайшее время должны подтвердить, началась ли загрузка техники для вывоза, отмечает издание Maritime Executive. Пока неясно, будет ли груз отправлен в Россию или в другую точку Средиземноморья.