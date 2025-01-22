Президент США Дональд Трамп объявил 21 января, что Соединенные Штаты официально выходят из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Политик обвинил ее в «неправильном управлении пандемией» COVID-19 и чрезмерном влиянии некоторых государств-членов на деятельность организации.

«ВОЗ не смогла действовать независимо и была подвержена неподобающему политическому влиянию», — заявил Трамп, обвинив организацию в «обмане» США и несправедливом распределении финансовых обязательств.

США, обеспечивающие около 18% бюджета ВОЗ, прекратят все взносы в течение 12-месячного уведомительного периода.

ВОЗ выразила сожаление по поводу этого решения Трампа.

«Мы надеемся, что США пересмотрят свою позицию ради американцев и глобального здравоохранения», — заявил представитель организации Тарик Ясаревич.

Бюджет ВОЗ на 2024–2025 годы в размере $6,8 млрд существенно зависит от поддержки США. Эксперты предупреждают: выход страны может поставить под угрозу ключевые программы организации, включая борьбу с туберкулезом, ВИЧ/СПИДом и подготовку к пандемиям.

«Это самый мрачный день для глобального здравоохранения за всю мою карьеру», — отметил Лоуренс Гостин, ведущий эксперт по международному здравоохранению.

По его оценке, решение Трампа «может стать причиной следующей пандемии». Исполнительный указ также прекращает участие США в переговорах по соглашению ВОЗ о пандемиях.

Американские специалисты, работающие с ВОЗ, будут переведены на другие должности, администрация Трампа намерена пересмотреть всю свою стратегию глобальной безопасности в сфере здравоохранения на 2024 год.

Германия, второй по величине донор ВОЗ, выразила надежду на пересмотр решения, Евросоюз также заявил о своей обеспокоенности. Фонд Билла и Мелинды Гейтс, крупнейший негосударственный донор ВОЗ, пообещал продолжить поддержку.

Китай подверг критике решение США, подчеркнув важность укрепления международного сотрудничества в области здравоохранения. Примечательно, что этот шаг Трампа повторяет его попытку 2020 года выйти из ВОЗ, которая была остановлена Джо Байденом в первый день его президентства.