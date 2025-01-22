Китайские власти активизировали репрессии против северокорейских рабочих на своей территории, ограничив выдачу долгосрочных виз и организовав депортационные пункты в приграничных районах. Эти меры, по данным источников, связаны с раздражением Пекина по поводу углубляющегося сотрудничества Пхеньяна с Москвой в войне против Украины.

По данным южнокорейской газеты JoongAng Ilbo, крупнейший центр торговли между Китаем и КНДР в Даньдуне (провинция Ляонин) стал площадкой для принудительной репатриации северокорейских рабочих, находящихся в стране без виз или с истекшими документами. Аналогичные ограничения распространяются на новые назначения северокорейских сотрудников, что привело к проблемам у китайских компаний, заключивших контракты на привлечение рабочей силы из КНДР.

Китай также заморозил банковские счета ряда северокорейских компаний и запретил регистрацию новых предприятий, принадлежащих гражданам КНДР. В ответ северокорейские бизнес-структуры рассматривают возможность переноса операций в Россию.

Кроме того, Пекин ужесточил контроль за экспортом в КНДР и повысил пошлины. С конца октября 2024 года китайские таможенники временно приостановили оформление грузов в Даньдуне, ссылаясь на нарушения санкционного режима.

Официальный Пхеньян болезненно отреагировал на ужесточение китайской политики, пишет JoongAng. В столице КНДР начались репрессии против молодежи, обвиняемой в следовании китайской моде, а северокорейские торговые представители в Китае выражают недовольство попытками Пекина «приструнить Ким Чен Ына» за отправку военных в Россию.

Дополнительным признаком ухудшения отношений стало отсутствие официального закрытия «Года дружбы КНР – КНДР 2024», приуроченного к 75-летию дипотношений между странами. На сайте северокорейского государственного агентства KCNA баннер, посвященный юбилею, был заменен на символику, подчеркивающую связи с Россией.

По официальным данным китайской таможни, торговый оборот между Китаем и КНДР в 2024 году составил $2,18 млрд, что на 5% меньше, чем годом ранее. Эксперты связывают это снижение с растущим дистанцированием Пекина от Пхеньяна.

«Китай ощущает риски, связанные с отправкой северокорейских войск в Россию, поскольку это может угрожать его собственной безопасности», — заявил профессор Института дальневосточных исследований Кённамского университета Лим Ыль Чхоль. Он также отметил, что влияние Пекина на Северную Корею резко снизилось.