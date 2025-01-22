Прекращение войны между Россией и Украиной станет официальным курсом администрации США. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио в интервью CBS Mornings 21 января.

«Это война и конфликт, который развязала Россия, но сейчас он превратился в тупиковую ситуацию — затяжное и кровопролитное противостояние. Этот конфликт принес колоссальные разрушения, я бы сказал, обеим странам — и России, и Украине, но именно Украина платит самую высокую цену: разрушенная энергетическая инфраструктура, погибшие люди, миллионы украинцев, вынужденных покинуть родину и жить за границей. Конфликт должен быть прекращен — такова официальная политика Соединенных Штатов. Мы сделаем все возможное, чтобы добиться его завершения», — заявил Рубио.

Госсекретарь подчеркнул, что администрация стремится не просто к завершению боевых действий. «Мы не просто хотим, чтобы конфликт закончился, а потом возобновился через два, три, четыре года. Мы хотим принести стабильность», — продолжил он.

Ранее президент России Владимир Путин выразил готовность к диалогу с новой администрацией США по украинскому вопросу. Однако на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина не согласится на сокращение армии в пять раз, которого будет требовать Путин.

Накануне новый президент США Дональд Трамп предупредил о возможности введения санкций против России в случае отказа Путина от переговоров по урегулированию конфликта в Украине. Детали возможных ограничительных мер американский лидер не уточнил.

«Мы разговариваем с [президентом Украины Владимиром] Зеленским, очень скоро мы поговорим с президентом Путиным», — отметил Трамп, заявив о готовности встретиться с российским президентом в любое удобное для него время. По словам американского лидера, президент Украины Владимир Зеленский готов к заключению сделки, чтобы положить конец войне.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Трамп может сыграть решающую роль в завершении войны с Россией и помочь остановить Путина. Сам Трамп во время предвыборной кампании обещал прекратить войну в течение 24 часов после вступления в должность, но позже скорректировал этот срок до шести месяцев.

Марко Рубио был единогласно утвержден Сенатом США в должности государственного секретаря 21 января.