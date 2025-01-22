Хуситы заявили в среду, что освободили экипаж судна Galaxy Leader, захваченного в ноябре 2023 года в начале их кампании в Красном море.

По словам представителей группировки, моряки были отпущены при посредничестве Омана. В экипаж входили 25 человек, среди которых граждане Филиппин, Болгарии, Румынии, Украины и Мексики.

Поддерживаемая Ираном группировка заявила, что захватила судно из-за его связи с Израилем.

Йеменские хуситы начали атаки на суда в международных водах после начала израильской агрессии против Газы: было зафиксировано более 100 атак на суда в южной части Красного моря и в Аденском заливе, что привело к потоплению двух кораблей и гибели четырех моряков. Узкий пролив Баб-эль-Мандеб, ключевой транспортный коридор между Европой и Азией, оказался в эпицентре этих событий.

Атаки прекратились лишь в этом месяце — после заключения перемирия в войне между Израилем и ХАМАС в Газе. При этом в группировке заявили, что продолжат бить по израильским кораблям, пока Тель-Авив не выполнит все этапы соглашения о прекращении огня в Газе.