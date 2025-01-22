Папа римский Франциск направил поздравление Дональду Трампу с возвращением на пост президента США, но одновременно назвал «позором» его планы по массовой депортации иммигрантов. Об этом сообщает BBC.

«Молюсь, чтобы Бог даровал вам мудрость, силу и защиту в исполнении ваших высоких обязанностей, — говорится в послании понтифика. — Надеюсь, что под вашим руководством американский народ будет процветать и всегда стремиться к построению более справедливого общества, где нет места ненависти, дискриминации или изоляции».

Однако в интервью итальянскому телевидению Франциск резко раскритиковал миграционную политику Трампа: «Заставлять расплачиваться бедных несчастных, у которых ничего нет — это неправильно. Так проблемы не решаются».

В первые часы после вступления в должность Трамп подписал несколько указов по ограничению иммиграции. Среди них: отмена гражданства по праву рождения для детей нелегальных иммигрантов, приостановка программы приема беженцев и отправка войск, включая Национальную гвардию, на южную границу.

Согласно новому опросу Axios-Ipsos, большинство американцев поддерживают идею массовой депортации нелегальных иммигрантов, но их энтузиазм резко снижается при обсуждении конкретных методов. Только 38% одобряют использование регулярных войск для поиска нелегалов, а 28% согласны на использование военного бюджета для финансирования депортаций.

На последних выборах Трамп получил значительную поддержку среди белых католиков (59%), но проиграл голоса испаноязычных католиков (43% против 55%).