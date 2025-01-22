ПОЛИТИКА
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Зеленский обсудил с Алиевым авиакатастрофу AZAL
Президенты Украины и Азербайджана встретились в Давосе, где обсудили расследование падения азербайджанского самолета
Зеленский обсудил с Алиевым авиакатастрофу AZAL
Владимир Зеленский и Ильхам Алиев / Фото: президент Азербайджана / Others
22 января 2025 г.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Об этом сообщил украинский лидер в своем Telegram-канале.

«Доказательства с места катастрофы очевидны, важно давить на Россию, чтобы заставить ее говорить правду», — написал Зеленский, выразив соболезнования в связи с авиакатастрофой самолета «Азербайджанских авиалиний».

Помимо обсуждения авиакатастрофы, лидеры обсудили перспективы увеличения товарооборота между странами и сотрудничество в энергетической сфере.

По информации пресс-службы азербайджанского лидера, стороны обсудили двусторонние связи в политической, экономической и гуманитарной сферах, а также сотрудничество в энергетике и вопросы региональной безопасности.

Напомним, 25 декабря самолет Embraer авиакомпании AZAL, выполнявший рейс из Баку в Грозный, разбился возле Актау в Казахстане. В результате погибли 38 человек. Азербайджанская сторона заявила, что самолет был обстрелян с земли.

В интервью телеканалу AzTV Ильхам Алиев рассказал о трех официальных требованиях, переданных России 27 декабря: извинения перед Азербайджаном, признание вины и привлечение виновных к уголовной ответственности с компенсацией ущерба. Глава государства отметил, что первое условие уже выполнено.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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