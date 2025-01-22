Президент США Дональд Трамп призвал президента РФ Владимира Путина немедленно остановить войну в Украине, пригрозив жесткими экономическими мерами в случае отказа. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

«Я не хочу навредить России. Я люблю русский народ, и у меня всегда были очень хорошие отношения с президентом Путиным... Мы никогда не должны забывать, что Россия помогла нам выиграть Вторую мировую войну, потеряв при этом почти 60 000 000 жизней. Учитывая все это, я собираюсь оказать России, чья экономика терпит крах, и президенту Путину очень большую УСЛУГУ», – написал Трамп, добавив: «Успокойтесь сейчас же и прекратите эту нелепую войну! БУДЕТ ТОЛЬКО ХУЖЕ».

В случае отказа от переговоров президент США пообещал ввести высокие пошлины и санкции на весь российский импорт, а также на товары других стран, причастных к конфликту.

«Мы можем сделать это легким или трудным путем – и легкий путь всегда лучше. Пришло время «заключить сделку», – подчеркнул Трамп, добавив заглавными буквами: «БОЛЬШЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПОТЕРЯНО НИ ОДНОЙ ЖИЗНИ!!!»

Накануне Трамп заявил о возможности новых санкций против России и сообщил о планируемых переговорах как с президентом Украины Владимиром Зеленским, так и с Путиным. В ходе предвыборной кампании американский лидер обещал завершить конфликт за 24 часа, но впоследствии скорректировал этот срок до шести месяцев.