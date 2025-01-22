Совет национальной безопасности Турции под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана провел заседание 22 января 2025 года. Об этом говорится в сообщении Управления коммуникаций Администрации президента Турции.

На заседании был принят новый документ о политике национальной безопасности на 2025 год, заменивший предыдущую версию от 2020 года. Совет проанализировал политические, военные, экономические и социальные события 2024 года, обсудив возможные вызовы и меры реагирования на 2025 год.

Особое внимание было уделено борьбе с террористическими организациями PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ и ДАЕШ. Совет подтвердил полную поддержку нового правительства Сирии в обеспечении суверенитета, территориальной целостности страны и защите прав всех этнических и религиозных групп.

«PKK/KCK-PYD/YPG не будет позволено использовать текущую ситуацию в Сирии в своих целях. Все террористические организации, являющиеся врагами дружественных и братских народов региона, будут ликвидированы», – подчеркивается в заявлении.

Совбез также обсудил ситуацию в Газе, подчеркнув необходимость сохранения перемирия и справедливого решения палестинского вопроса. В документе отмечается, что действия Израиля в Сирии, нарушающие международное право, препятствуют усилиям по стабилизации региона.

Турция намерена активизировать свою роль в предотвращении конфликтов и установлении мира в различных регионах мира, особенно в Африке, на Ближнем Востоке и на Балканах.