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Трамп поссорился с епископом из-за ЛГБТ
Президент США потребовал извинений от священнослужительницы, которая призвала его проявить милосердие к ЛГБТ и мигрантам
Трамп поссорился с епископом из-за ЛГБТ
Марианн Бадди и Дональд Трамп / Фото: Reuters / Others
22 января 2025 г.

Президент США Дональд Трамп вступил в публичный конфликт с епископом Епископальной церкви США Марианн Бадди после ее выступления на национальном молебне в Вашингтоне. Священнослужительница призвала президента проявить милосердие к представителям ЛГБТ и нелегальным мигрантам.

«Так называемая священнослужительница, выступавшая на национальном молебне во вторник утром, является приверженцем радикально левых взглядов и жесткой ненавистницей Трампа. Ее тон был грубым, а выступление не было убедительным или умным. Она не очень хорошо справляется со своей работой! Она и ее церковь должны извиниться перед обществом», – написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

По словам президента, епископ в своей речи говорила о мигрантах, которые «приезжали в страну и убивали людей» и спровоцировали «гигантскую волну преступности».

21 января во время службы в Кафедральном соборе Вашингтона епископ Бадди призвала президента защитить «напуганных людей» - представителей ЛГБТ и мигрантов.

Днем ранее, в день инаугурации, Трамп подписал указ «Защита женщин от гендерного идеологического экстремизма и восстановление биологической истины», официально признающий существование только двух биологических полов.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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