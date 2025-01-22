Президент США Дональд Трамп вступил в публичный конфликт с епископом Епископальной церкви США Марианн Бадди после ее выступления на национальном молебне в Вашингтоне. Священнослужительница призвала президента проявить милосердие к представителям ЛГБТ и нелегальным мигрантам.

«Так называемая священнослужительница, выступавшая на национальном молебне во вторник утром, является приверженцем радикально левых взглядов и жесткой ненавистницей Трампа. Ее тон был грубым, а выступление не было убедительным или умным. Она не очень хорошо справляется со своей работой! Она и ее церковь должны извиниться перед обществом», – написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

По словам президента, епископ в своей речи говорила о мигрантах, которые «приезжали в страну и убивали людей» и спровоцировали «гигантскую волну преступности».

21 января во время службы в Кафедральном соборе Вашингтона епископ Бадди призвала президента защитить «напуганных людей» - представителей ЛГБТ и мигрантов.

Днем ранее, в день инаугурации, Трамп подписал указ «Защита женщин от гендерного идеологического экстремизма и восстановление биологической истины», официально признающий существование только двух биологических полов.