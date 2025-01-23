Лесные пожары в Калифорнии продолжают бушевать, их последствия уже признаны самыми масштабными и разрушительными в истории штата.

Новый пожар, получивший название «Хьюз», начался 22 января 2025 года в округе Лос-Анджелес, в районе трассы Лейк-Хьюз у озера Кастаик. По данным департамента лесного хозяйства и пожарной охраны Калифорнии, площадь возгорания составляет 5 054 акра (около 20,5 кв км).

Национальная метеорологическая служба отмечает, что распространению огня способствует сильный ветер. В связи с этим власти объявили эвакуацию близлежащих районов.

Серия пожаров в округе Лос-Анджелес началась 7 января. Общая площадь возгораний уже превышает 16 тыс. гектаров. Погибли 25 человек. Уничтожено более 12,3 тыс. строений, включая жилые дома, школы, библиотеки, церкви, магазины и рестораны.

Среди пострадавших оказались знаменитости, чьи дома уничтожены огнем. Также в пожарах сгорели картины известных художников, включая работы Энди Уорхола, Кита Харинга и Дэмиена Херста, стоимостью в миллионы долларов.

Экономический ущерб от пожаров уже превышает 250 млрд долларов. Страховые потери, по данным СМИ, могут составить 40 млрд долларов, и эта сумма, вероятно, увеличится. Эксперты предупреждают о риске банкротства крупных страховых компаний.

Власти Калифорнии ввели режим масштабного бедствия. Пожары признаны самыми разрушительными в истории штата.