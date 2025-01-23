Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон, который запрещает женщинам носить никабы в общественных местах. Сообщение об этом появилось на официальном сайте главы государства. Согласно новому закону, теперь запрещено носить одежду, «не позволяющую идентифицировать личность граждан». Исключение составляют случаи, связанные с трудовой деятельностью, или ситуации, где лицо закрыто по медицинским показаниям.

Закон также вносит изменения в религиозную сферу. Теперь запрещено привлекать последователей других вероучений, религиозно нейтральных людей и атеистов в свою религию.

Проведение религиозных ритуалов ограничено: их нельзя проводить в таких учреждениях, как дома престарелых, тюрьмы и воинские части. Распространение религиозной литературы и других материалов запрещено в учебных заведениях, общественных местах и при обходе домов.

За нарушение любого из этих положений предусмотрен штраф в размере 20 тыс. сомов (230 долларов).

Одновременно был принят закон «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях». Этот закон требует, чтобы граждане, желающие получить религиозное образование за границей, согласовали свой выезд с Государственной комиссией Кыргызстана по делам религий и центральным органом управления религиозной организацией.

Оба закона были одобрены Жогорку Кенешем (парламент Кыргызстана) 26 декабря 2024 года.