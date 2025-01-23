Президент США Дональд Трамп снова пригрозил обложить санкциями весь российский экспорт, если Москва откажется идти на уступки и договариваться по Украине. Однако в Кремле считают такие угрозы неновыми и неудивительными..

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 января заявил, что угрозы Трампа не представляют собой ничего нового.

«Во время своего первого президентства Трамп активно использовал санкции. Ему нравился этот подход, и мы не видим здесь каких-то изменений», — сказал Песков.

При этом он уточнил, что Кремль внимательно отслеживает заявления американского президента и фиксирует все детали. Однако вместе с тем Россия остается открытой к диалогу с США на равных и с уважением.

«Мы надеемся на диалог, который был возможен в первый срок Трампа. Однако пока таких сигналов не поступало», — добавил пресс-секретарь президента.

Трамп в своем посте на платформе Truth Social заявил, что конфликт в Украине можно завершить «легким или сложным путем». Он призвал к срочному заключению соглашения с Украиной, иначе пообещал ввести жесткие пошлины и санкции на российский экспорт в США.

«Пришло время заключить соглашение. Мы не можем терять больше жизней!» — написал Трамп. При этом он подчеркнул, что не намерен вредить России и что у него всегда были хорошие отношения с Владимиром Путиным.

Эксперты сомневаются, что новые санкции США окажут серьезное воздействие на российскую экономику. В 2023 году США фактически прекратили импорт большинства товаров из России, оставив лишь ограниченные поставки удобрений и технических материалов. В 2024 году объем этого импорта составил всего $2,8 млрд — в разы меньше, чем в предыдущие годы.

Кроме того, Россия уже сталкивается с одними из самых жестких санкций в мире, многие из которых были введены еще до начала войны в Украине. Среди них — санкции, введенные в период первого срока Трампа.