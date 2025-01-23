Представитель Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП), побывавший в секторе Газа непосредственно перед установлением перемирия 19 января, описал царящую там гуманитарную катастрофу. По словам сотрудника ВПП, часто работающего в зонах конфликтов, жители Газы столкнулись с острой нехваткой продовольствия и жилья.

«Это было ужасное зрелище. После 15 месяцев непрекращающихся боевых действий люди остались без крова и еды», — поделился он с агентством «Анадолу».

Он отметил, что ситуация накануне перемирия достигла критической точки: «Отчаяние охватило всех. Люди боялись голодной смерти. Из-за небезопасной обстановки доставка гуманитарной помощи была крайне затруднена. Это было тяжелейшее время, и люди с нетерпением ждали перемирия, понимая, что дальше так продолжаться не может. Они потеряли все: дома, еду, надежду».

Представитель ВПП особо подчеркнул, что первоочередная потребность жителей Газы — это еда. Он также рассказал о серьезных рисках, с которыми сталкиваются гуманитарные работники в регионе:

«Работа в Газе крайне опасна. Это зона активных боевых действий, где постоянно летают беспилотники, в любой момент может начаться новая военная операция и эвакуация. Постоянные обстрелы с воздуха, земли и моря привели к масштабным разрушениям, повсюду неразорвавшиеся боеприпасы. Условия для работы просто невыносимые. Проблемы со связью также усугубляют ситуацию. Гуманитарные работники нуждаются в защите, и этому нет оправдания. К сожалению, мы потеряли многих коллег в Газе и других горячих точках, например, в Судане».

По его словам, из-за непрекращающихся бомбардировок в Газе не осталось безопасных мест: «Весь сектор Газа разрушен, угроза авиаударов и взрывов висит постоянно. Никто не чувствует себя в безопасности. Особенно сильно пострадал север региона, где расположен город Газа».

В своих беседах с местными жителями представитель ВПП услышал об их главной надежде: «Люди говорят, что больше всего они хотят прочного перемирия. Они понимают, что только стабильность позволит начать восстановление. Я видел, как люди пытались разобрать завалы, но для полноценного восстановления нужны колоссальные усилия. Люди отчаянно хотят восстановить свои дома и общины».

После установления перемирия ВПП активизировала доставку гуманитарной помощи: «В первый день перемирия, в воскресенье, в Газу прибыло 600 грузовиков с гуманитарным грузом, на следующий день — 900. Мы надеемся продолжить и наращивать поставки, поскольку потребности огромны», — сообщил представитель ВПП, добавив, что планирует вернуться в Газу в ближайшее время для оценки ситуации.