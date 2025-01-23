Главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан подал запрос на выдачу ордеров на арест двух лидеров «Талибана», включая верховного духовного лидера Хайбатуллу Ахундзада. Они обвиняются в преступлениях против человечности за систематическую дискриминацию женщин и девочек в Афганистане, говорится в заявлении МУС.

Помимо Ахундзады, в списке обвиняемых фигурирует Абдул Хаким Хаккани — верховный судья с 2021 года. По данным прокурора, они несут ответственность за преследование афганских женщин, а также тех, кого талибы считают «несоответствующими их идеологическим представлениям о гендерной идентичности» или союзниками женского движения.

По словам Хана, преступления совершаются с 15 августа 2021 года, когда «Талибан» пришел к власти в Афганистане, и продолжаются по сей день.

Теперь дело за судейской коллегией МУС, которой предстоит вынести решение по запросу. Этот процесс обычно занимает около трех месяцев.

В августе прошлого года «Талибан» официально утвердил правила общественной морали, основанные на шариате, которые контролирует Министерство морали. Ведомство сообщает о тысячах задержанных за несоблюдение установленных норм.

Карим Хан подчеркнул, что интерпретация шариата не может служить оправданием преступлений против прав человека. Он заявил, что ситуация с правами женщин в Афганистане «неприемлема» и требует международного вмешательства.

Расследование МУС по Афганистану — одно из самых затянувшихся. Оно началось ещё в 2007 году, но только в 2022 году удалось добиться полноценного судебного рассмотрения.

После прихода талибов к власти в 2021 году права женщин в Афганистане резко сократились: им запрещено получать образование, работать и вести независимый образ жизни.