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Путин, Нетаньяху, а теперь — «Талибан»
Прокурор МУС запросил ордер на арест высокопоставленных функционеров движения за преступления против женщин
Путин, Нетаньяху, а теперь — «Талибан»
Фото: Reuters / Others
23 января 2025 г.

Главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан подал запрос на выдачу ордеров на арест двух лидеров «Талибана», включая верховного духовного лидера Хайбатуллу Ахундзада. Они обвиняются в преступлениях против человечности за систематическую дискриминацию женщин и девочек в Афганистане, говорится в заявлении МУС.

Помимо Ахундзады, в списке обвиняемых фигурирует Абдул Хаким Хаккани — верховный судья с 2021 года. По данным прокурора, они несут ответственность за преследование афганских женщин, а также тех, кого талибы считают «несоответствующими их идеологическим представлениям о гендерной идентичности» или союзниками женского движения.

По словам Хана, преступления совершаются с 15 августа 2021 года, когда «Талибан» пришел к власти в Афганистане, и продолжаются по сей день.

Теперь дело за судейской коллегией МУС, которой предстоит вынести решение по запросу. Этот процесс обычно занимает около трех месяцев.

В августе прошлого года «Талибан» официально утвердил правила общественной морали, основанные на шариате, которые контролирует Министерство морали. Ведомство сообщает о тысячах задержанных за несоблюдение установленных норм.

Карим Хан подчеркнул, что интерпретация шариата не может служить оправданием преступлений против прав человека. Он заявил, что ситуация с правами женщин в Афганистане «неприемлема» и требует международного вмешательства.

Расследование МУС по Афганистану — одно из самых затянувшихся. Оно началось ещё в 2007 году, но только в 2022 году удалось добиться полноценного судебного рассмотрения.

После прихода талибов к власти в 2021 году права женщин в Афганистане резко сократились: им запрещено получать образование, работать и вести независимый образ жизни.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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