18-летний Аксель Рудакубана был приговорен к заключению с минимальным сроком в 52 года за жестокое нападение на танцевальном вечере в стиле Тейлор Свифт в Саутпорте (Англия). В результате атаки, произошедшей в июле прошлого года, погибли три девочки, еще 10 человек получили ножевые ранения.

Суд установил, что Рудакубана был одержим насилием и геноцидом. По словам прокурора Дианны Хир, двое из его жертв получили настолько страшные травмы, что его действия можно охарактеризовать как «садистские». Девочкам, погибшим от его рук, было всего шесть, семь и девять лет.

Во время судебного заседания были показаны кадры, на которых испуганные дети убегают из здания, а окровавленная девочка падает без сознания. Организатор мероприятия, 36-летняя инструктор по йоге Линн Лукас, которая получила пять ножевых ранений, заявила в суде: «Он выбрал нас, потому что мы были женщинами и девочками, уязвимыми и легкой добычей».

Судья Джулиан Гус отметил, что не мог назначить обвиняемому пожизненный срок без права на освобождение, так как на момент преступления ему было 17 лет. Однако он подчеркнул, что молодой человек, вероятно, никогда не выйдет на свободу.

Рудакубана был задержан сразу после нападения. Позже он заявил полиции: «Я рад, что эти дети мертвы, это делает меня счастливым». В его доме были найдены материалы, демонстрирующие его многолетнюю одержимость насилием и массовыми убийствами. Кроме того, он хранил руководство террористической группы «Аль-Каида» и самостоятельно изготовил рицин — смертельный яд, который, как полагает суд, он планировал использовать.

Несмотря на радикальный контент, найденный на его устройствах, обвинение не квалифицировало преступление как террористический акт. «Нет доказательств, что его действия были связаны с конкретной политической или религиозной идеологией. Его целью было массовое убийство ради самого убийства», — пояснила прокурор.

Еще в 2019 году Рудакубана звонил на горячую линию психологической помощи детям и спрашивал: «Что делать, если я хочу кого-то убить?». Позже он был исключен из школы за регулярное ношение ножа и арестован после нападения на ученика с хоккейной клюшкой.

Подросток попадал в поле зрения программы по борьбе с радикализацией Prevent, но никаких мер принято не было. В связи с этим британское правительство объявило о начале публичного расследования.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал нападение одним из самых ужасающих событий в истории страны и заявил, что необходимо сделать все, чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем. «Мы обязаны этим невинным девочкам и их семьям — [ради них мы должны] добиться изменений», — подчеркнул он.